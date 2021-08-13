Тури до Абхазії та «військові РФ» в Україні: Держагентство з розвитку туризму хоче анулювати ліцензію компанії «Кулуар»

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Anatoliy Shostak / Unsplash

Державне агентство з розвитку туризму хоче анулювати ліцензію туристичного оператора «Клуб туристів Кулуар» через можливу причетність до організації незаконного перебування російських військових в Україні.

Відповідну заяву агентство оприлюднило в пʼятницю, 13 серпня.

Держагентство звернулось до Державної регуляторної служби за дозвілом на позапланову перевірку туороператора щодо того, як він дотримується умов ліцензії, — з метою анулювати ліцензію на туроператорську діяльність.

Окрім цього, агентство подало до Служби безпеки України заяву про можливу причетність «Клуба туристів Кулуар» до організації незаконного перебування російських військових в Україні.

Зазначимо, що 10 серпня стало відомо, що агентство «Кулуар» консультує щодо турів в Абхазію — це окупована частина Грузії. Окрім цього, пранкер Євген Вольнов зателефонував до них начебто від імені російських військових, які хочуть провести час у Карпатах, і попросив компанію допомогти з оформленням документів. Пранкер запитав у менеджерки, чи нічого страшного, що вони є «російськими військовими», вона відповіла: «Ні, якщо не будете у військовій формі».