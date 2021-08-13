МЗС запустив офіційний сайт «Кримської платформи». Свою участь у ній підтвердили вже 40 країн
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images
У Міністерстві закордонних справ повідомили, що свою участь у першому саміті «Кримської платформи» підтвердили вже 40 країн та організацій.
Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише «Радіо Свобода».
«Міжнародна підтримка «Кримської платформи» зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягнули круглої цифри: у нас є 40 підтверджень участі в саміті «Кримської платформи» — це держави та міжнародні організації», — сказав Кулеба.
Він повідомив, що за результатами саміту країни-учасники ухвалять спільну Кримську декларацію.
Також МЗС України запустило офіційний сайт «Кримської платформи». Там є розділи як про сам саміт, так і про анексований півострів — яким був Крим до окупації, і яким він став тепер.
- «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України. Установчий саміт проведуть 23 серпня у Києві.
- Платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.