Вищий антикорупційний суд конфіскував у нардепа Іллі Киви прибутки від жомової ями — це 1,2 млн грн

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УНІАН

Вищий антикорупційний суд конфіскував у нардепа фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілли Киви 1,2 мільйони гривень — це прибутки від жомової ями. Тепер ці гроші мають перейти державі.

Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні у пʼятницю, 13 серпня.

Суд визнав ці активи необґрунтованими та постановив їх конфіскувати. Про це просила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, адже нардеп, не володіючи жомовою ямою та не маючи права на її користування, здавав її в оренду фіктивному підприємству.

Нагадаємо, що у липні 2020 року журналісти-розслідувачі програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» повідомили, що Кива у своїй декларації написав, що отримав 1,2 млн гривень за рік, здаючи в оренду жомовую яму в Полтавській області. Яму орендувала фіктивна фірма «Компанія «Сіквел». Її представниця відмовилася пояснювати причину оренди зарослої бурʼяном ями. Пізніше Кива продав яму іншій фірмі — «Укрзвʼязокмонтаж», в якій сам колись був директором і головним бухгалтером. Сума продажу невідома.

Журналістам Кива заявив, що особисто не веде справи, повʼязані з ямою, і нікому її не продавав. Він припустив, що її взагалі «рейдернули». Вже у січні 2021 року журналісти Bihus.Info з’ясували, що фірма, яка заплатила Киві 1,2 мільйона за оренду ями, була заснована мешканцем «ЛНР». Її печатку було знайдено під час спецоперації СБУ з викриття конвертаційного центру.