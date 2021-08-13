Омбудсмен Денісова: На Львівщині 18 лікарів оголосили голодування — їм з квітня не виплачують зарплату

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Немеш Янош / УНІАН

У Львівській області 18 медиків міської лікарні Соснівської міської ради оголосили голодування, адже їм не виплачують зарплату з квітня 2021 року.

Про це у пʼятницю, 13 серпня, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Медики заявили, що борг перед ними становить 3 мільйони гривень. Вони вимагають погасити заборгованість по зарплаті, включно з «ковідними» доплатами, а також оздоровчими виплатами за поточний рік. Також вони вимагають здійснити перерахунок зарплат за 2020 рік і компенсувати затримку.

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Омбудсмен Денісова у звʼязку з цим звернулась до Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби з питань праці, а своєму представнику у західних областях доручила проконтролювати, як дотримуються права медиків там.

Зазначимо, що це не вперше медики із Соснівки оголошують голодування через проблеми із зарплатами. Так, наприклад, у лютому 2021 року 26 медиків «Лікарні відновного лікування N3» у місті Соснівка почали голодувати, вимагаючи відновити роботу медзакладу, адже через карантин лікарня не працювала повноцінно, а вони отримували дві треті ставки.