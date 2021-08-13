Українська компанія консультувала щодо турів до окупованої Абхазії. Посольство Грузії назвало це «неприйнятним»

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Flickr / Vlastelin Nichego

Посольство Грузії в Україні назвало «неприйнятною» організацію українською компанією «Кулуар поход» турів до окупованої Абхазії. Про це посольство повідомило у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Відомство зазначило, що дружні відносини між двома країнами «наразі перебувають на високому рівні».

«Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою «Кулуар поход», – йдеться у листі.

10 серпня український блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія «Кулуар поход» влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія. Зараз цю інформацію з сайту прибрали, однак вона зберіглась у кеші. Окрім цього, пранкер Євген Вольнов вирішив зателефонувати до «Кулуар поход» (на цьому відео з 06:20) начебто від імені російських військових, які хочуть провести час у Карпатах, а від компанії просять допомоги в оформленні документів. Пранкер запитує у менеджерки, чи нічого страшного, що вони — «російські військові», вона відповідає «ні, якщо не будете у військовій формі».

Наступного дня, 11 серпня, компанія заявила, що не організовує та не водить групи на територію окупованої Абхазії, а лише надає консультації — від них після скандалу вона вже відмовилась. Там також пообіцяли, що дописи про регіон будуть марковані попередженням, що територія окупована і подорож може бути «особливо небезпечна».

Що стосується «російських військових» у Карпатах, то у «Кулуар поход» визнали, що недостатньо підготували команду та не надали порад із відповідей на провокаційні пропозиції: «Менеджерка намагалась не спровокувати конфлікт та дотримувалась позиції, що ми організуємо тури всім, кого українська держава на законних підставах пустить в країну».

На інцидент із Абхазією та «російськими військовими» у Карпатах відреагував і керівник компанії Тарас Поздній. Він зазначив, що менеджер відмовилась допомагати «російським військовим» із документами і запропонувала піти в гори Кавказу, однак цю частину пранкер не опублікував. Поздній наголосив, що їм потрібно прописати категорії людей, з якими вони категорично не співпрацюють. Щодо Абхазії, то керівник уточнив, що вони додали її на сайт давно, коли запропонували як партнерську програму. Потенційних клієнтів вони консультували та передавали партнерам. Окрім цього, «Кулуар поход» знімає всі дати походів по Росії і не буде їх більше проводити.