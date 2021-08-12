«Укрзалізниця» до Дня Незалежності подовжить маршрути на схід, а у вересні запустить двогрупний потяг на Закарпаття

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«Укрзалізниця» до Дня Незалежності України подовжить маршрут двох поїздів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«20 серпня поїзд № 64/63 буде курсувати за маршрутом Київ — Костянтинівка (замість Київ — Харків). Відправлення з Києва буде о 22:50, а прибуття до Костянтинівки о 10:20. Пасажирам, які мандрують з Костянтинівки до Харкова 21 серпня, можна буде використати додатковий поїзд № 264 Костянтинівка — Харків, що відправиться з Костянтинівки о 12:30 і прибуде до Харкова о 16:54», — розповіли в «Укрзалізниці».

У компанії наголосили, що 25 серпня буде також змінений маршрут поїзда № 64/63. Цього дня він курсуватиме з Лисичанська до Києва (замість Харків — Київ).

Зі станції Лисичанськ поїзд вирушить о 17:46, до Києва прибуде о 06:03. Час відправлення з Харкова не зміниться.

«Пасажири, які планують поїздку з Харкова до Лисичанська на 25 серпня, можуть купити квитки на додатковий поїзд № 237 Харків — Лисичанськ, що відправиться з Харкова о 10:57 та прибуде до Лисичанська о 16:00», — додали в «Укрзалізниці».

Окрім цього, з 19 вересня компанія запустить двогрупний поїзд на Закарпаття: № 13/14—113/114 Київ — Солотвино, Чоп (замість поїзда № 13/14 Київ — Чоп — Солотвино).

Згідно з оновленим розкладом, із Києва поїзд вирушатиме о 17:11, а до Солотвина прибуватиме об 11:19 (нині — о 13:52). Перший рейс у зворотному напрямку запланований на 20 вересня о 16:50 (замість 14:55), а до Києва прибуватиме о 10:44.

Після перезапуску поїзд № 13/14 проходитиме через станції Стрий, Славське, Свалява, Мукачеве, а поїзд № 113/114 — через станції Самбір, Турка, Сянки, Перечин та Ужгород. З’єднуватимуть та роз’єднуватимуть потяги на станції Львів.

За підрахунками «Укрзалізниці», зміна графіка дозволить пасажирам поїзда Київ — Солотвино заощадити майже 175 тисяч годин у дорозі до кінця року.