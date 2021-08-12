Університет Карпенка-Карого запросив громадські організації до участі у розслідуванні домагань до студенток

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Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого запросив міжнародні та громадські організації приєднатися до робочої групи з розслідування інформації про домагання до студенток із боку народного артиста України, викладача Володимира Талашка.

Про це повідомляється на сайті закладу.

«З метою дотримання принципів об’єктивності, неупередженості та прозорості, університет запрошує міжнародні та громадські організації на засадах дорадчого голосу до участі у робочій групі щодо розгляду інформаційного повідомлення на предмет харасменту», — йдеться в повідомленні пресслужби вишу.

Там також підкреслили, що офіційних звернень, запитів, скарг, повідомлень до університету не надходило. «Університет не має об’єктивної можливості надати офіційний коментар стосовно розповсюдженої інформації. Університет відкритий до діалогу з будь-якого питання», — підкреслили у навчальному закладі.

Попри заяви університету, низка випускників вишу підтвердили інформацію про домагання. Актриса кіно, ведуча та громадська активістка Анастасія Вергелес розповіла «Новому времени», що у 2009 році Талашко змусив її роздягтися, щоб зіграти етюд. Після цього вона разом з іншими студентками пішла до деканату зі скаргами та вимогами змінити викладача.

«Ми мали довгу розмову і нам пояснили, що попередній курс писав заяву, це ні до чого не призвело; що ви не перші і не останні; у нього є «криша» і це ні до чого хорошого не призведе; вас просто виженуть із університету», — розповіла Вергелес.