Лавров знову незаконно приїхав до окупованого Криму і назвав «шабашем» саміт «Кримська платформа»

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ТАСС

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, всупереч українському законодавству, 12 серпня приїхав до окупованого Криму — на молодіжний форум «Таврида», що проходить у Судаку.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Як зазначається, через зливу була скасована запланована для Лаврова екскурсія «Тавридою».

Під час спілкування з учасниками форуму глава МЗС РФ прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він готовий визнати Крим «російською територією» за певних умов.

«У нас є договір про Союзну державу з Білоруссю, відповідно до цього договору територією Союзної держави є території Республіки Білорусь і Російської Федерації відповідно до їхнього законодавства. За нашим законодавством Республіка Крим — це, звісно, територія Російської Федерації, вона входить до Союзної держави разом із нашими білоруськими друзями», — заявив Лавров.

Зазначимо, раніше Лукашенко сказав, що визнає окупований півострів російським, коли «останній олігарх у Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію».

Окрім цього, Лавров назвав «шабашем» саміт «Кримська платформа» за участю лідерів десятків країни, який запланований на 23 серпня в Києві.

«Через тиждень відбудеться черговий шабаш — «Кримська платформа», на якій Захід буде продовжувати плекати неонацистські, расистські настрої української влади», — сказав російський міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже відреагував на незаконний приїзд Лаврова до Криму.

«Навіть злива — проти російських окупантів, і це ще «камені з неба» не почали падати. А от саміт «Кримської платформи» відбудеться за будь-якої погоди», — написав він на своїй сторінці у Twitter.

Російський молодіжний освітній форум «Таврида» відкрили у 2014 році, після окупації Росією українського Криму. Нині, попри численні протести місцевих мешканців, російська влада активно освоює бухту Капсель під арткластер «Таврида».