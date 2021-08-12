СБУ з 13 серпня починає масштабні навчання на Донбасі. Жителів просять зберігати спокій і носити документи
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / СБУ
Служба безпеки України 13 серпня розпочинає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляється на сторінці спецслужби.
Тренування триватимуть місяць в умовах, що максимально наближені до бойових, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки. СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки.
Громадян також попросили за необхідності пересування містом мати при собі документи, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо). У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про злочинні дії невідомих осіб та їхню причетність до незаконних збройних формувань жителів просять повідомляти до поліції або до управління СБУ.
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