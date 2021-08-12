СБУ с 13 августа начинает масштабные учения на Донбассе. Жителей просят сохранять спокойствие и носить документы

Служба безопасности Украины 13 августа начинает масштабные многоэтапные плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на странице спецслужбы.

Учения продлятся месяц в условиях, максимально приближенных к боевым, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. СБУ призывает жителей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности.

Граждан также попросили при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и так далее). В случае обнаружения подозрительных предметов, получения информации о преступных действиях неизвестных лиц или их причастности к незаконным вооруженным формированиям жителей просят сообщать в полицию или в управление СБУ.