У Грузії через спалах коронавірусу зупиняють роботу громадського транспорту

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У Грузії через спалах коронавірусу на три тижні призупиняють роботу муніципального транспорту — з 14 серпня до 4 вересня.

Відповідне рішення ухвалили в четвер, 12 серпня, на засіданні міжвідомчої координаційної ради з боротьби з COVID-19 при уряді, повідомляє «Ехо Кавказу».

Крім того, забороняється проведення масових заходів — концертів, фестивалів і спортивних турнірів (за винятком міжнародних змагань). Призупинять роботу дитячі розважальні центри.

Ще одне обмеження торкнеться роботи ресторанів і кафе — вони будуть відкриті тільки до 23:00 (чинне обмеження — до 24:00).

Нагадаємо, що з 10 серпня у Грузії на вулиці та у приміщеннях, де збираються понад пʼять людей, потрібно надягати маску.

Раніше влада заборонила проводити поминки, весілля та ювілеї у закладах громадського харчування. За порушення норм передбачений штраф — 10 тисяч ларі (близько $3 тисяч). Крім того, з минулого року не працюють нічні клуби.

Станом на 12 серпня у Грузії зафіксували 466 326 випадків коронавірусу, 6 279 людей померли. Вакцинували 688 940 людей.