У столиці Австралії ввели локдаун через перший з початку року випадок COVID-19

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

Столиця Австралії Канберра вводить семиденні карантинні обмеження після першого за рік випадку зараження коронавірусом, що стало причиною ще трьох інфікувань.

У місті закриють майже всі установи, працюватиме тільки критична інфраструктура. Держустанови, школи і заклади вищої освіти працюватимуть дистанційно, пише ВВС.

Заборонено ходити в гості компаніями понад дві особи. Також доросле населення зобовʼязали носити на вулиці маски.

Під час дії обмежень мешканці зможуть залишати свої будинки тільки для походу в магазин за товарами першої необхідності, через роботу та навчання, щоб відвідати лікаря або щоб вакцинуватися проти COVID-19.

«Ми знаємо про девʼятьох людей, які контактували із хворим», — сказав головний санлікар регіону Керрін Коулман. Вона додала, що тести на COVID-19 у трьох з них виявилися позитивними, тести решти поки показують негативний результат.

«Ми не знаємо джерело інфекції, але вже кілька годин проводимо масштабне дослідження», — заявив глава столичної території Ендрю Барр.

Влада Канберри підозрює, що перший випадок зараження за довгі місяці у столиці повʼязаний зі спалахом штаму «Дельта» в Сіднеї.

Від початку пандемії в Австралії зареєстрували понад 37 тисяч випадків коронавірусу, з них 947 були летальними.