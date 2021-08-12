У столиці Австралії ввели локдаун через перший з початку року випадок COVID-19
- Автор:
- Софія Телішевська
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УНІАН / Ратинський В’ячеслав
Столиця Австралії Канберра вводить семиденні карантинні обмеження після першого за рік випадку зараження коронавірусом, що стало причиною ще трьох інфікувань.
У місті закриють майже всі установи, працюватиме тільки критична інфраструктура. Держустанови, школи і заклади вищої освіти працюватимуть дистанційно, пише ВВС.
Заборонено ходити в гості компаніями понад дві особи. Також доросле населення зобовʼязали носити на вулиці маски.
Під час дії обмежень мешканці зможуть залишати свої будинки тільки для походу в магазин за товарами першої необхідності, через роботу та навчання, щоб відвідати лікаря або щоб вакцинуватися проти COVID-19.
«Ми знаємо про девʼятьох людей, які контактували із хворим», — сказав головний санлікар регіону Керрін Коулман. Вона додала, що тести на COVID-19 у трьох з них виявилися позитивними, тести решти поки показують негативний результат.
«Ми не знаємо джерело інфекції, але вже кілька годин проводимо масштабне дослідження», — заявив глава столичної території Ендрю Барр.
Влада Канберри підозрює, що перший випадок зараження за довгі місяці у столиці повʼязаний зі спалахом штаму «Дельта» в Сіднеї.
Від початку пандемії в Австралії зареєстрували понад 37 тисяч випадків коронавірусу, з них 947 були летальними.
- Влада Австралії рік тому жорстко обмежила можливість вʼїзду для всіх, зокрема власних громадян. Відтак за кордоном застрягли майже 40 тисяч австралійців. Із травня всім, хто намагається повернутися до Австралії після перебування в регіонах з високим ризиком поширення хвороби, загрожує до пʼяти років вʼязниці або штраф у розмірі 66 тисяч австралійських доларів.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.