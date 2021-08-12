NASA збільшила ризик зіткнення астероїда Бенну із Землею, але станеться це не скоро
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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NASA
Астрономи Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) заявили, що ризик зіткнення астероїда Бенну з нашою планетою збільшився, але попри це залишається мінімальним.
Ймовірність зіткнення була 1 до 2 700, а стала 1 до 1 750 протягом наступних 200 років, повідомляє ScienceAlert.
Цей астероїд вважається одним з найнебезпечніших для планети. Розрахунки показують, що у найближчі 150 років він не зіткнеться з Землею, а що буде далі, покажуть додаткові дослідження.
Науковець з Центру досліджень навколоземних обʼєктів NASA Давид Фарноккіа переконує, що «нам не варто надто хвилюватися з цього приводу». За його словами, імовірність того, що Бенну вдариться об Землю у наступному столітті, досить низька.
Наразі найбільше зближення передбачають на 24 вересня 2182 року.
Міжпланетна станція NASA «OSIRIS-REx» почала досліджувати Бенну ще у 2018 році. Нині вона вже повертається на Землю зі зразками самого астероїда — науковці отримають їх у 2023 році.
Космічний апарат зібрав достатню кількість даних за два з половиною роки моніторингу астероїда, щоб допомогти науковцям достовірно передбачити орбітальний шлях Бенну.
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