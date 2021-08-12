Українська легкоатлетка Магучіх вперше прокоментувала фото із росіянкою: У цьому не було ніякої політичної позиції

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Українська легкоатлетка, 19-річна Ярослава Магучіх, вперше прокоментувала своє фото з росіянкою Марією Ласіцкене після фіналу змагань на Олімпійських іграх в Токіо. Через цю світлину її розкритикували соцмережі.

Свою позицію вона озвучила під час спілкування із журналістами після прибуття в аеропорт «Бориспіль» у четвер, 12 серпня.

«У першу чергу після змагань всі традиційно привітали один одного. У цьому не було ніякої моєї політичної позиції. У нас є свобода думки, тому я вдячна всім людям, які мене підтримували, розуміють. Все-таки хочу подякувати і людям, які мене критикують, тому що це досвід для мене і він робить мене сильнішою», — сказала Магучіх.

Зазначимо, що Магучіх на Олімпіаді здобула бронзову медаль у стрибках у висоту, росіянка Ласіцкене — золоту. Пізніше зʼявилось фото, як вони обіймаються, що і викликало обурення. Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене — капітан Збройних сил Росії. У соцмережах користувачі одразу поділились на кілька таборів: одні пояснювали такий вчинок «емоціями після медалі», інші наголошували, що спорт — поза політикою (так говорили і в Національному олімпійському комітеті), треті — що не треба забувати про війну із Росією.

За декілька днів після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що у неї запланована розмова із Магучіх після її повернення із Токіо: «Українські спортсмени на міжнародних змаганнях повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна». Міністр спорту Вадим Гутцайт заявляв, що Магучіх просто не стримала емоцій, коли фотографувалася з російською спортсменкою. Спортсменку підтримали у цій ситуації, зокрема, олімпійський чемпіон з боротьби та нардеп Жан Беленюк і мер Дніпра Борис Філатов (Магучіх родом з цього міста). Вони закликали не цькувати її.