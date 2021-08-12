МОЗ рекомендує скоротити інтервал введення доз вакцини CoronaVac до 14 днів

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між введенням двох доз вакцини CoronaVac до 14 днів.

Про це пише пресслужба МОЗ.

«У зв’язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Дельта», поступовим зростанням захворюваності в Україні та необхідністю якнайшвидше забезпечити захистом якомога більше українців, Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, — 14 днів», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що під час ухвалення такого рішення у МОЗ проаналізували рекомендації ВООЗ, а також останні дослідження вакцини CoronaVac.

У відомстві повідомили, що за весь час вакцинації китайською вакциною CoronaVac щепились вже 1,22 мільйона українців.