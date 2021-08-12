МОЗ рекомендує скоротити інтервал введення доз вакцини CoronaVac до 14 днів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між введенням двох доз вакцини CoronaVac до 14 днів.
Про це пише пресслужба МОЗ.
«У зв’язку зі стрімким поширенням штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Дельта», поступовим зростанням захворюваності в Україні та необхідністю якнайшвидше забезпечити захистом якомога більше українців, Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech до мінімального терміну, зазначеного в офіційній інструкції, — 14 днів», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що під час ухвалення такого рішення у МОЗ проаналізували рекомендації ВООЗ, а також останні дослідження вакцини CoronaVac.
У відомстві повідомили, що за весь час вакцинації китайською вакциною CoronaVac щепились вже 1,22 мільйона українців.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.