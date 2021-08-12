У США рекомендували вакцинувати від коронавірусу вагітних і тих, хто годує грудьми
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Andras Czipa / Flickr
Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявив, що дослідження не виявили ніяких ризиків використання вакцин від коронавірусу для вагітних. Таким чином, їм порекомендували три вакцини, схвалені для екстреного використання: Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.
Про це йдеться в заяві Центру від 11 серпня, а деталі повідомляє Deutsche Welle.
Це стосується як вагітних, так і тих, хто планує завести дитину або вже народив і годує грудьми. Аналіз поточних даних виявив, що не спостерігається підвищеного ризику викидня серед майже 2 500 вагітних жінок, які отримали вакцини Pfizer чи Moderna до 20 тижня вагітності.
Раніше в CDC не надавали чітких рекомендацій щодо вакцинації вагітних. Однак тепер позиція центру полягає в однозначній рекомендації на користь щеплень проти коронавірусу для усіх людей, старших за 12 років, зокрема й вагітних.
- Міністерство охорони здоровʼя України закликало вагітних прищеплюватися від коронавірусу, наполягаючи на безпеці вакцин. Виключення — препарат CoronaVac, оскільки це «жива» вакцина, що містить ослаблені мікроорганізми. Вакцини ж Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson зроблені на основі мРНК — молекули, яка допомагає клітинам виробляти специфічні для захворювання антитіла. У МОЗ наголошують, що COVID-19 небезпечний для вагітних, оскільки може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.