В Україні зафіксували понад 1 200 нових випадків зараження коронавірусом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за минулу добу, 11 серпня, виявили 1 247 нових випадків зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 77 дітей та 41 медик.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
588 людей потрапили до лікарні через хворобу, а 24 — померли від ускладнень. Водночас 1 039 осіб одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків за добу зафіксували в Києві (205), Харківській (93), Одеській (77), Донецькій (75) та Львівській (61) областях.
Також за минулу добу зробили понад 162 тисячі щеплень від коронавірусу. 103 тисячі людей отримали першу дозу вакцини, а 58 тисяч — другу. Загалом в Україні вже зробили понад 7 мільйонів щеплень.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) і Moderna.
- МОЗ відкрив в Україні понад 300 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.