Кабмін затвердив будівництво мережі державного телеоператора, який мовитиме на прикордонні території

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Tim Mossholder / Unsplash

Кабінет міністрів затвердив програму побудови системи державного мультиплекса, який зможе не лише транслювати телеканали, а й сповіщати громадян про надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Програма передбачає будівництво Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення цифрової багатоканальної мережі МХ-7. Вона забезпечить трансляцію цифрового українського телебачення, в тому числі у віддалених та прикордонних регіонах країни, куди раніше сигнал вітчизняних каналів не надходив.

Для запуску мультиплексу МХ-7 потрібно придбати та встановити 158 цифрових телевізійних передавачів для забезпечення трансляції до 12 телевізійних програм і трьох програм «Суспільного радіо». Для цього, зокрема, планується залучити 490 млн гривень кредитних коштів.

Мовлення МХ-7 відбуватиметься у стандарті DVB-T2 — європейськім стандарті ефірного цифрового мовлення. Цей стандарт забезпечує покращену якість телевізійного зображення та звуку, а також дає змогу транслювати збільшення кількості телевізійних програм у рамках виділеного частотного діапазону.