Білорусь відкликала згоду на призначення Фішер послом США у Мінську

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U.S. Mission to NATO

Білорусь відкликала свою згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Мінську. Крім того, американській дипломатичній місії запропонували скоротити свою чисельність до пʼяти осіб.

Про це повідомляє МЗС Білорусі в коментарі «РІА Новини».

Також Білорусь заявила, що зупиняє узгодження всіх нових проєктів, грантів і програм по лінії уряду США до «відновлення довіри» між країнами.

Як повідомлялося, кандидатуру Фішер запропонував Дональд Трамп в квітні 2020 року. Джулі Фішер раніше працювала в бюро Держдепартаменту з європейських та євразійських справ, була тимчасовим повіреною у справах у Росії, заступницею голови місії в НАТО та другою помічницею держсекретаря.

Не так давно Фішер анонсувала нові санкції проти Білорусі. У Мінську вона фактично так і не працювала.

9 серпня Сполучені Штати Америки та Канада запровадили нові санкції проти Білорусі. Також цього дня про санкції проти Білорусі повідомила і Велика Британія, адже саме цього дня в 2020 році у країні почались масові протести проти фальсифікації на президентських виборах, на яких вкотре переміг Лукашенко.