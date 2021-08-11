Викладач університету Карпенко-Карого Талашко заперечує звинувачення у домаганнях, але його відсторонять

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Народний артист України, викладач Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Володимир Талашко заперечує звинувачення у сексуальних домаганнях, але його відсторонять від роботи на час дії робочої комісії, яка повинна перевірити інформацію про домагання.

Про це «Громадському радіо» розповіла в. о. ректора університету Галина Миленька.

Унiверситет 10 серпня створив групу з розслідування, а всіх викладачів і співробітників опитали. За словами ректора, ніхто про випадки домагань не чув, в тому числі в деканаті. Всі запевняють, що ніхто зі студенток на Талашка за 43 роки його роботи не скаржився.

«Зараз усі проректори та викладачі — у відпустках, ми електронною поштою надіслали їм матеріали, які знайшли. Першого вересня комісія почне роботу. Сьогодні вона вивчає матеріали», — сказала вона, додавши, що Талашко теж у відпустці і буде відсторонений від роботи 1 вересня.

«Він спростовує усі факти, викладені у дописах у Facebook. Міністерство культури порадило студенткам звернутися з офіційними заявами до університету. Ми не можемо зустрітися з авторками дописів, бо не маємо їхніх контактів, не знаємо у яких роках вони навчалися», — розповіла Миленька.

Вона також повідомила, що у повідомленнях колишніх студенток фігурує імʼя ще одного викладача. Йому надіслали матеріали для ознайомлення і щоб він виклав свою точку зору. За словами ректора, він обурений повідомленнями.