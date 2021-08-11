Розкрадання 27 млн грн: заступнику мера Миколаєва і чиновнику міськради повідомили про підозру

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру затриманому заступнику мера Миколаєва Сергію Коренєву в розкраданні понад 26,8 млн гривень при виконанні робіт з реконструкції площі Соборної в Миколаєві.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Коренєва підозрюють за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Про підозри також повідомили затриманому першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міської ради та двом керівникам приватних компаній (один з яких — депутат Одеської міськради). Їм також закидають цю статтю.

У НАБУ зазначають, що загальна кількість підозрюваних у цій схемі — вісім осіб.

Сам Коренєв, якого затримали на кордоні з Угорщиною, написав у Facebook, що з 7 серпня перебуває у відпустці і планував виїхати за кордон з родиною та друзями, але був затриманий співробітниками НАБУ для дачі показань. Він зазначив, що співпрацює зі слідством і їде до Києва для зустрічі із детективами НАБУ.

«Справа, як ви знаєте, була ініційована ще у минулому році. Зі слідством я співпрацюю. Також сьогодні вранці у мене в квартирі проходив обшук у вищезгаданій справі. Під час обшуку нічого не було знайдено або вилучено. У своїй роботі я, як посадова особа, несу багато ризиків, а як керівник департаменту ЖКГ та заступник міського голови, відповідальність за ввірені мені структури», — написав він.