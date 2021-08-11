Новим очільником поліції Києва став голова ГУ Нацполіції Полтавської області

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Пресслужба управління поліції у Полтавській області

Новим очільником поліції Києва замість Андрія Крищенка призначили голову Генерального управління Нацполіції у Полтавській області Івана Вигівського.

Його офіційно представив очільник МВС Денис Монастирський, пише пресслужба відомства.

Він зазначив, що першим випробуванням для нового очільника поліції Києва на цій посаді стане безпечне проведення урочистостей до 30-річчя Дня Незалежності України.

«Пріоритетними залишаються боротьба з організованою злочинністю та безпека на вулицях столиці. Спільно з особовим складом будемо координувати свої дії, щоб продовжувати створювати безпечне середовище для киян та гостей міста. Завдання, які ставляться керівництвом держави, будуть максимально виконані», — запевнив Вигівський.

Хто такий Іван Вигівський?

Іван Вигівський починав працювати у поліції слідчим у Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ. Має звання полковника поліції.

Тривалий час працював на Миколаївщині — у 2015—2016 роках очолював Очаківський відділок поліції, а з 2016 року став начальником слідчого управління ГУНП в Миколаївській області. У лютому 2020 року його призначили головою ГУНП у Полтавській області.