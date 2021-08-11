У Польщі розпалась правляча коаліція. Політологи прогнозують позачергові парламентські вибори

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Mateusz Morawiecki / Facebook

У Польщі партія «Порозуміння» офіційно оголосила про свій вихід з урядової коаліції після звільнення лідера політсили Ярослава Говіна з посади віцепрем’єра.

Про це повідомляє RMF24.

«За рішенням політради «Порозуміння» Ярослава Говіна залишає «Обʼєднання правих». Парламентарі «Порозуміння» вийдуть з фракції «Право і справедливість» та сформують парламентське коло «Порозуміння» Ярослава Говіна», — повідомив заступник речника партії Ян Стжежек.

У фракції «Права і справедливості» було 11 політиків з «Порозуміння», тому рішення партії означає розпад правлячої коаліції.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на тлі політичного скандалу вирішив звільнити з уряду лідера партії-партнера по коаліції, віцепрем’єра Ярослава Говіна, чим наблизив розпад коаліції.

Звільнення Говіна в уряді обґрунтували тим, що він та члени його депутатської групи недостатньо співпрацювали над реформами правлячої партії «Право і справедливість». Говін також виступав проти запланованого підвищення податків та дискутував щодо зміни закону про мовлення.

Йдеться про ініціативу правлячої партії видавати ліцензії на мовлення тільки тим іноземцям, які мають штаб-квартиру або місце проживання в Європейському економічному просторі.

Говін виступив проти цієї норми, оскільки вважає, що вона погіршить відносини Польщі зі Сполученими Штатами. На думку критиків, закон спрямований проти приватного мовника TVN, який входить до американської групи Discovery через холдингову компанію, зареєстровану в Нідерландах. Новинний канал TVN24, зокрема, займає критичну позицію щодо «Права і справедливості»

До урядової коаліції, окрім «Порозуміння», також входить партія «Солідарна Польща» на чолі зі Збігнєвом Зьобро.

Польські політологи припускають можливість проведення позачергових парламентських виборів вже навесні наступного року.