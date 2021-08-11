У Польщі через напади посилюють охорону центрів вакцинації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Tim Reckmann / Flickr
У Польщі центри вакцинації від коронавірусу та їхні співробітники отримають посилену охорону. Усе через випадки нападів на них.
Про це пише «Польське радіо».
В уряді зазначили, що працівники центрів вакцинації будуть вважатися держслужбовцями. Завдяки цьому вони матимуть інший статус і соціальну захищеність.
«Усі працівники пунктів щеплень, особливо тих, що розташовані десь на вулицях і ринках, яким безпосередньо можуть погрожувати потенційні агресори, виконують дуже потрібну суспільну роботу», — підкреслив прем’єр Матеуш Моравецький.
У Польщі активно обговорюють останні випадки нападів антивакцинаторів на пункти щеплень та їхніх співробітників. Прем’єр пообіцяв, що найближчим часом направить законопроєкт до Сейму.
- 2 серпня в польському місті Замостя невідомий підпалив мобільний пункт вакцинації та епідеміологічну станцію. У пункті вакцинації згоріли столи, медичне ліжко і компʼютер. На епідемстанції загорілася одна з підвальних кімнат, де згоріли захисні костюми.
- Це не перший напад на пункт вакцинації у Польщі. Так, наприклад, у місті Гдиня противники вакцинації атакували автобус, в якому робили щеплення — відбулася словесна перепалка, але поліції все одно довелося втрутитись.