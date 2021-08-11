Facebook видалила сотні акаунтів з Росії, які поширювали брехню про вакцини від коронавірусу

Новини

У липні соцмережа Facebook видалила дві мережі акаунтів, що управлялися з Росії та Мʼянми. Сторінки, повʼязані з Мʼянмою, стосувалися хунти, яка захопила владу у країні.

Про це йдеться у блозі Facebook.

Пропаганда з цих акаунтів також стосувалася дезінформації про щеплення. 65 облікових сторінок і 243 сторінки Instagram мали звʼязок з маркетинговою компанією Fazze, зареєстрованою у Великій Британії. Однак діяли вони в Росії.

Акаунти були таргетовані на аудиторію Індії, Латинської Америки та США.

Інформаційна кампанія акаунтів мала дві хвилі з перервою у пʼять місяців. Спочатку в листопаді та грудні поширювалися коментарі та меми, які стверджували, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca перетворює людей на шимпанзе. Аргументували це тим, що препарат створений на основі аденовірусу цієї тварини.

Через пʼять місяців ці акаунти почали ставити під питання безпеку вакцини Pfizer. Обидві інформаційні хвилі збіглися в часі з обговоренням урядами низки країн дозволу на екстрене застосування цих препаратів.

До поширення дезінформації залучали не тільки звичайні акаунти, але й інфлюенсерів.

«Це продовжує тенденцію, зазначену в нашому нещодавньому звіті про загрози: операції впливу дедалі частіше орієнтуються на справжні впливові голоси, щоб донести свої повідомлення», — йдеться у звіті.