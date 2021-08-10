Ліонель Мессі офіційно став гравцем французького «ПСЖ»

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Один із найкращих футболістів світу Ліонель Мессі офіційно став гравцем французького клубу «Парі Сен-Жермен».

Про це повідомляється на сторінці клубу в Twitter.

Як видно на відео, яке розмістив «ПСЖ», Мессі гратиме під номером 30.

На 11 серпня клуб скликав пресконференцію. Вона розпочнеться о 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом).