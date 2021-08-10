Ліонель Мессі офіційно став гравцем французького «ПСЖ»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Один із найкращих футболістів світу Ліонель Мессі офіційно став гравцем французького клубу «Парі Сен-Жермен».
Про це повідомляється на сторінці клубу в Twitter.
Як видно на відео, яке розмістив «ПСЖ», Мессі гратиме під номером 30.
На 11 серпня клуб скликав пресконференцію. Вона розпочнеться о 11:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом).
- 5 серпня стало відомо, що аргентинський футболіст і один з найкращих гравців світу Ліонель Мессі офіційно пішов із «Барселони». Президент клубу Жоан Лапорта пояснив це тим, що клуб з фінансових причин не може дозволити собі продовжити контракт з Мессі.
- Улітку 2020 року аргентинець вже хотів покинути клуб. Він посилався на пункт в особистому контракті. Керівництво клубу вирішило, що футболіст не може піти безкоштовно, оскільки він повідомив про відхід, порушуючи пункт договору, термін дії якого нібито закінчився ще 30 травня. «Барселона» була готова відпустити гравця, але за рекордну суму — понад €222 мільйони.
- 8 серпня президент «Барселони» Жоан Лапорта заявив, що Ліонель Мессі продовжить карʼєру у французькому клубі «Парі Сен-Жермен».
- Пізніше батько Мессі підтвердив його перехід в «ПСЖ». Офіційно зарплата футболіста не називається, але за даними ЗМІ, вона може скласти 35 мільйонів євро за сезон.