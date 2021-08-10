У Німеччині тести на коронавірус з жовтня стануть платними — жителів хочуть спонукати вакцинуватися
- Автор:
- Олег Панфілович
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Aktuality
Експрес-тести на коронавірус в Німеччині починаючи з 11 жовтня більше не будуть безкоштовними.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
При цьому безкоштовно експрес-тести надаватимуться лише людям, які не можуть бути вакциновані та для яких немає загальних рекомендацій з вакцинації — зокрема, вагітним жінкам і дітям до 18 років. Про такий крок у вівторок домовилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і премʼєр-міністри федеральних земель з метою залучити якомога більше жителів до вакцинації проти коронавірусу.
З початку березня уряд Німеччини взяв на себе витрати на проведення щонайменше одного експрес-тесту на тиждень для всіх громадян.
- Німецькі землі повернуть федеральному уряду щонайменше 2,3 мільйона доз вакцин від коронавірусу через недостатній попит на щеплення серед населення.
- У Німеччині дітям і підліткам старше 12 років будуть пропонувати вакцинуватися від коронавірусу препаратами компаній Moderna і Biontech-Pfizer.