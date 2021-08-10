Фонд держмайна вирішив здати в оренду термінал аеропорту «Бориспіль»

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Фонд державного майна вирішив здати в оренду територію терміналу «С» Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

17 серпня року відбудеться онлайн-аукціон. Стартова ціна об’єкту складає 127 588,74 грн на місяць, а термін оренди – 5 років. Загальна площа об’єкту – понад 3 тисячі кв. м. З них будівля терміналу «С» займає 1,2 тис. кв. м, а частина обʼєкта «Дорога та майданчик біля терміналу «С» – 1,8 тис. кв. м.

Зазначається, що актив перебуває в задовільному технічному стані, після ремонту. Є електрика (60 кВт), водозабезпечення, каналізація та опалення, а також пожежна сигналізація. Також під’єднаний лічильник на тепло, вентиляція, кондиціонування та комунікації — телефон та інтернет.