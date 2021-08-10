Росія подала до суду ООН контр-меморандум у справі Києва проти Москви. Що це означає і про яку справу йдеться?

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Росія подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум у справі, ініційованій Україною.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України та зовнішньополітичне відомство Росії.

У своєму меморандумі Росія представила «фактологічні і правові докази» хибності українських звинувачень і наполягає на тому, щоб суд відхилив вимоги позивача.

«Не виникає сумнівів, що всі відповіді й аргументи, заявлені Росією у її контр-меморандумі, будуть визнані судом необґрунтованими», — запевняє українське МЗС.

Йдеться про меморандум, який Україна подала 12 червня 2018 року. Там МЗС стверджує, що Росія систематично порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У листопаді 2019 року Міжнародний суд ООН відкинув усі попередні заперечення Росії щодо наявності в суду юрисдикції, а також постановив розглядати претензії України по суті та наказав Кремлю надати пояснення по суті заявлених Києвом вимог.

Тобто Росія має відповісти за бездіяльність у проведенні розслідування та неперешкоджання в постачанні грошей і зброї незаконним збройним формуванням на сході України, залучених у здійснення терористичних актів, а саме:

збиття літака MH17, обстріли цивільного населення у Волновасі, Краматорську, Маріуполі та Авдіївці;

організацію низки вибухів під час масових мирних зібрань у Харкові та в інших містах.

Щодо Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Росія має відповісти за проведення кампанії культурного знищення проти спільнот кримських татар та українців з моменту окупації Криму.

Росія розраховує, що суд ООН залишить без задоволення всі українські претензії.