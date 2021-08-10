У Берліні організували «Ніч вакцинації» із техно-гуртом та діджеями

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У столиці Німеччини місті Берлін у ніч на вівторок, 10 серпня, сотні людей взяли участь у першій «Довгій ночі вакцинації». У комплексі «Арена Берлін» Червоний хрест вакцинував від коронавірусу присутніх.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На заході відбулися виступи техно-гуртів, а також вечірка у супроводі діджеїв. Хоча організатори і презентували захід як «вечірку вакцинації», щеплення відбувалося з дотриманням усіх правил — у масках та з дистанцією. Перед входом відвідувачів (переважно молодь) попереджали, що танці і святкування всередині комплексу заборонені, однак після щеплення, під час спостереження за його наслідками, кожен отримував безалкогольний напій, а настрій підтримували 19 діджеїв.

Акції «Довга ніч вакцинації» відбудуться у Берліні також вночі 11 та 13 серпня. Їх організовують Червоний Хрест, столичний Сенат та спілка організаторів вечірок «Клубна комісія Берліна».