СБУ ліквідувала агентурну мережу бойовиків «ЛНР», яка планувала теракти

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Служба безпеки України повідомила про ліквідацію частини агентурної мережі псевдоспецслужби терористичної «ЛНР», яка готувала на підконтрольній Україні території низку терактів, в тому числі підрив співробітника СБУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ зірвала підготовку до вбивства свого співробітника, якого планували підірвати, и вийшла на вербувальника — 27-річного жителя Сєверодонецька Ярослава М., який вербував українців в прифронтовій території. Чоловік став працювати на «спецслужби ЛНР» в 2018 році, а вже через рік отримав паспорт громадянина Росії.

Як зазначає СБУ, він діяв з Луганська за завданням кураторів з Росії. Свою мережу Ярослава М. формував переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ, використовуючи шантаж і психологічний тиск. Таким чином він завербував колишнього співробітника СБУ на імʼя Роман Г., якого звільнили в 2018 році за пияцтво.

Роман Г. за завданням найняв виконавців теракту, які замінували автомобіль чинного співробітника СБУ, але міну виявили і знешкодили після того, як автомобіль заїхав на територію Управління СБУ в Сєвєродонецьку.

Спецслужба вже викрила частину агентів мережі і встановлює інших можливих агентів «МГБ ЛНР».