СБУ ліквідувала агентурну мережу бойовиків «ЛНР», яка планувала теракти
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Служба безпеки України повідомила про ліквідацію частини агентурної мережі псевдоспецслужби терористичної «ЛНР», яка готувала на підконтрольній Україні території низку терактів, в тому числі підрив співробітника СБУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
СБУ зірвала підготовку до вбивства свого співробітника, якого планували підірвати, и вийшла на вербувальника — 27-річного жителя Сєверодонецька Ярослава М., який вербував українців в прифронтовій території. Чоловік став працювати на «спецслужби ЛНР» в 2018 році, а вже через рік отримав паспорт громадянина Росії.
Як зазначає СБУ, він діяв з Луганська за завданням кураторів з Росії. Свою мережу Ярослава М. формував переважно з числа близьких родичів співробітників СБУ, використовуючи шантаж і психологічний тиск. Таким чином він завербував колишнього співробітника СБУ на імʼя Роман Г., якого звільнили в 2018 році за пияцтво.
Роман Г. за завданням найняв виконавців теракту, які замінували автомобіль чинного співробітника СБУ, але міну виявили і знешкодили після того, як автомобіль заїхав на територію Управління СБУ в Сєвєродонецьку.
Спецслужба вже викрила частину агентів мережі і встановлює інших можливих агентів «МГБ ЛНР».
- У липні викрили російську агентурну мережу ФСБ, яка діяла на території Херсонської області. Для ФСБ мережа збирала інформацію про діяльність та особовий склад регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.
- У червні в Луганській області затримали агента ФСБ, який готував вбивство керівника наукового інституту Харкова. До цього СБУ викрила мережу агентів ФСБ з колишніх українських військових. Вони вербували чиновників ЗСУ і готували диверсії.