«Безпрецедентна катастрофа». У Греції нарахували майже 600 осередків лісових пожеж по всій країні

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Kathimerini

У Греції зафіксовано 586 осередків лісових пожеж.

Про це пише CNN.

«Останні дні були одними з найважчих для нашої країни за останні десятиліття», — сказав у телезверненні премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс. Він пояснив, що гасінню пожеж заважають сильна спека й кількамісячна посуха.

За останні дні здійснено понад 60 евакуацій населення із зон лиха. Міцотакіс також вибачився за «будь-яку слабкість» з боку уряду в боротьбі з лісовими пожежами.

«Очевидно, що кліматична криза зачіпає всю планету. Це пояснення, але не відмовка, або алібі. Напевно, ми зробили все можливе, але в багатьох випадках цього було недостатньо в нерівній битві з природою», — додав грецький премʼєр.

Сотні протестувальників зібралися біля будівлі парламенту Греції в Афінах в понеділок у звʼязку з діями уряду у боротьбі з лісовими пожежами.

«Ми протестуємо проти уряду, який дозволив всій країні згоріти, бо вважає прибуток ціннішим за людей. Ми протестуємо, тому що вони витрачають мільйони на покупку бойових літаків і поліцію, а не на пожежні бригади», — заявив один з учасників акцій Нікос Лаутос.

Премʼєр-міністр Міцотакіс сказав, що провали в боротьбі з пожежами в Греції будуть розслідувані, винні будуть притягнуті до відповідальності, а людям, чиє майно було знищено, виплатять компенсації.