До державного бюджету надійшов перший мільярд гривень від грального бізнесу

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До державного бюджету України надійшов перший мільярд гривень від грального бізнесу — 1 007 814 000 гривень. Про це повідомила Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.

Ці кошти підуть до держфонду та будуть спрямовані на підтримку медицини, спорту, освіти, культури та науки. Половину прибутку передадуть бюджетам місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного грального закладу.

Зазначимо, що в Україні ліцензія коштує від 6 до 72 мільйонів гривень (в залежності від міста та типу грального бізнесу).

Нагадаємо, що 14 липня 2020 року Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу в Україні. Закон легалізовує діяльність казино, букмекерських пунктів (зокрема, в інтернеті), залів гральних автоматів і організацію онлайн-покеру. До азартних ігор у казино парламент відніс рулетку, гру в карти, у кості та на гральних автоматах.