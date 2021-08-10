У Грузії фіксують рекордний добовий приріст хворих на COVID-19. Уряд посилює обмеження

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У Грузії за минулу добу виявили понад пʼять тисяч нових випадків коронавірусу — це найвищий добовий показник у країні від початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

За інформацією Національного центру з контролю захворювань, у Грузії за добу медики зареєстрували 5 697 нових заражень. Востаннє подібні показники були у грудні 2020 року — 5 грудня виявили 5 450 випадків.

Крім того, за добу померли 54 пацієнти, що теж є максимальним показником за весь час пандемії (попередній зафіксували 19 грудня 2020 року — 53).

Загалом число летальних випадків у країні становить 6 182, а кількість підтверджених випадків інфікування — 455 846, при цьому 406 475 людей одужали.

Наразі у Грузії зробили 664 997 щеплень від коронавірусу. Через зростання кількості інфікованих коронавірусом Координаційна рада вирішила повернути у Грузії повсякденне та повсюдне носіння масок. Від 10 серпня у відкритому та закритому просторах, де збираються понадпʼять осіб, потрібно надягати маску.

Раніше влада заборонила проводити поминки, весілля та ювілеї у закладах громадського харчування. За порушення норм передбачений штраф — 10 тисяч ларі (близько $3 тисяч). Крім того, з минулого року не працюють нічні клуби.