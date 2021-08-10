Компанія Apple відповіла на основні запитання про моніторинг пристроїв на предмет дитячого порно

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Компанія Apple відповіла на найчастіші запитання щодо моніторингу пристроїв для боротьби з дитячою порнографією у США. Нова система отримала назву neuralMatch, вона подаватиме сигнал оператору в разі підозри щодо наявності «незаконних зображень».

Відповіді на всі запитання містяться в документі на шість сторінок.

У чому різниця між перевіркою фото в iCloud Photos і в «Повідомленнях»?

Ці дві функції не збігаються і використовують різні технології. Захист дітей в iMessage працює тільки на сімейних акаунтах з дітьми 12 років або молодшими. Дані не передають владі, а функцію потрібно активувати вручну.

Коли обліковий запис дитини відправляє або отримує зображення відверто сексуального характеру, фотографія буде розмитою, а дитину запевнять, що це нормально, якщо вона не хоче переглядати або відправляти фотографію. Маленьких дітей система спочатку попередить, що якщо вони погодяться переглянути фото без розмиття, то оповіщення відправлять батькам.

Для дітей 13—17 років система буде розмивати відверті знімки та попереджати про небезпеку вмісту, але не сповіщатиме батьків.

Друга функція (виявлення дитячого порно у фотографіях в iCloud) не буде надавати Apple інформацію про будь-які фотографії, крім тих, щодо яких виникли підозри. Ця функція впливає тільки на користувачів, які вирішили використовувати iCloud Photos для зберігання своїх фотографій. Якщо користувач вимкнув завантаження фото на iCloud — функція не працюватиме. Функція також не перевіряє приватну бібліотеку фотографій на пристрої.

Щодо кого ця функція працюватиме? Тільки для облікових записів, створених як сімейні в iCloud. Облікові записи батьків чи опікунів повинні включити цю функцію.

Apple зможе дізнатися тільки про акаунти, які містять «колекцію вже відомих зображень з дитячою порнографією», і тільки про знімки, які збіглися з ними. Базу даних для порівняння формує не сама Apple, а правозахисні організації — компанія нею тільки користується. У базі будуть тільки відомі владі знімки з дитячою порнографією.

В Apple стверджують, що система створена тільки для оповіщення про фотографії, які перебувають у базі даних вже відомого владі дитячого порно. У більшості країн, включно зі США, подібний контент заборонений, а у Штатах Apple зобовʼязана повідомляти про такі випадки владі.

Крім того, операційна система на пристроях Apple реагуватиме, якщо користувач спробує знайти в інтернеті матеріали з дитячою порнографією. У разі підтвердження таких дій дані передадуть правоохоронцям.

Apple заявила, що відмовиться від будь-яких прохань урядів адаптувати систему для інших цілей. Технологію створювали для конкретної мети — відстежувати випадки жорстокого поводження з дітьми.