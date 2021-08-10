Компания Apple ответила на основные вопросы про мониторинг устройств на предмет детского порно

Компания Apple ответила на часто задаваемые вопросы по мониторингу устройств для борьбы с детской порнографией в США. Новая система получила название neuralMatch, она будет подавать сигнал оператору в случае подозрения о наличии «незаконных изображений».

Ответы на все вопросы опубликовали в документе на шесть страниц.

В чем разница между проверкой фото в iCloud Photos и в «Сообщениях»?

Эти две функции не совпадают и используют различные технологии. Защита детей в iMessage работает только на семейных аккаунтах с детьми 12 лет или младше. Данные не передают властям, а функцию нужно активировать вручную.

Когда учетная запись ребенка отправляет или получает изображение откровенно сексуального характера, фотография будет размытой, а ребенка уверят, что это нормально, если он не хочет смотреть или отправлять фотографию. Маленьких детей система сначала предупредит, что если они согласятся смотреть фото без размытия, то родителямотправят оповещение.

Для детей 13—17 лет система будет размывать откровенные снимки и предупреждать об опасности содержания, но не станет оповещать родителей.

Вторая функция (выявление детского порно в фотографиях iCloud) не будет давать Apple информацию обо всех фотографиях, кроме тех, в отношении которых возникли подозрения. Эта функция влияет только на пользователей, которые решили использоваться iCloud Photos для хранения своих фотографий. Если пользователь выключил загрузку фото на iCloud — функция работать не будет. Функция также не проверяет частную библиотеку фотографий на устройстве.

В отношении кого эта функция будет работать? Только для учетных записей, созданных как семейные в iCloud. Учетные записи родителей или опекунов должны включить эту функцию.