Одна з жертв сексуального насильства фінансиста Епштейна подала позов проти сина королеви Єлизавети

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Американка Вірджинія Джуффре, яка була однією з жертв сексуального насильства з боку фінансиста Джеффрі Епштейна, подала позов проти сина королеви Єлизавети принца Ендрю.

Про це пише BBC.

Джуффре раніше вже заявляла, що у 17-річному віці на одній з вечірок Епштейна вона мала секс із принцом Ендрю. Тепер вона подала позов, у якому стверджує, що зазнавала від принца сексуального насильства в Лондоні та Нью-Йорку.

«Я вимагаю від принца Ендрю відповісти за те, що він зробив зі мною. Впливові та багаті люди не звільняються від відповідальності за свої вчинки», — підкреслила вона.

Сам принц Ендрю тривалий час заперечує всі звинувачення в сексуальному насильстві. Він також зазначає, що шкодує через знайомство з Епштейном.

Що відомо про Епштейна?

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

На початку липня 2019 року стало відомо, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.

У липні 2020 року у США затримали Гіслейн Максвелл — помічницю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Її теж звинувачували в торгівлі людьми.