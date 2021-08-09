У Лондоні зламався Тауерський міст. Через несправність його не можуть опустити

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Vienna Reyes / Unsplash

У Лондоні через технічну несправність знаменитий Тауерський міст завис у піднятому положенні.

Про це повідомила поліція Лондонського Сіті на своїй сторінці у Twitter.

«Тауерський міст наразі закритий для руху транспорту і пішоходів через технічну несправність. Будь ласка, уникайте цього району», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, аварія сталася близько 17-ї години за Лондоном (19:00 за Києвом), і досі міст не можуть опустити.

Наразі причини несправності невідомі, у Лондоні спостерігаються складнощі на дорогах.

Тауерський міст зводили протягом восьми років і запустили у червні 1894 року, тож цьогоріч йому вже виповнилося 127 років.

Механізм моста зупиняється вже не вперше. Так, у 2006 році після чотирьох зупинок Тауерський міст відремонтували, після цього збої ставалися рідше. Востаннє аварія сталася у серпні 2020 року, тоді міст зупинився на понад годину.