Художник Ройтбурд за життя передав свій фонд депутата облради Одеському художньому музею

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Художник Олександр Ройтбурд передав свій фонд як депутата Одеської обласної ради у 3,5 мільйона гривень на потреби Одеського художнього музею, директором якого він був. Митець помер 8 серпня.

Про це він розповів «Бабелю» в останньому перед смертю інтервʼю.

«Кожен депутат має свій депутатський фонд. На ці гроші він може побудувати громадський туалет, дитячий майданчик, зробити дорогу... Досить нудне це заняття іноді. Я свої 3,5 мільйона цільовим призначенням передав на закупівлі для Одеського художнього музею. Депутат я на пʼять років — і, якщо все буде добре, цю суму можна буде помножити на пʼять. Якщо ми станемо національним музеєм, можливо, юридично проводити це буде складніше. Але для мене це принцип», — розповів Ройтбурд.

Під час записаного ще у середині липня інтервʼю Ройтбурд також розповідав, що Одеська облрада мала розглянути питання про передачу Одеського художнього музею на баланс Міністерства культури. Це посприяло б музею в отриманні статусу національного. Також готувався лист губернатора до премʼєр-міністра про присвоєння музею нового статусу.

Пізніше завідувач наукового відділу Одеського худ музею Кирило Ліпатов повідомив «Бабелю» про плани Мінкульту передати музею корпус Одеської фабрики кіноустаткування. Чотириповерхова будівля розташована неподалік від ринку «Привоз».