Лукашенко наказав до кінця року дати громадянство всім українцям, які живуть у Білорусі

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Гонтар Володимир / УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.

Про це він заявив під час пресконференції з приводу річниці білоруських президентських виборів.

«До кінця року всі повинні отримати громадянство», — наголосив Лукашенко, додавши, що для цього необхідно розробити відповідний бюрократичний механізм.

«Виробіть схему, щоб ці люди могли написати заяву нам», – зазначив самопроголошений президент Білорусі.

При цьому, за його словами, відносини між Україною та Білоруссю зараз перебувають «у найнижчій точці».