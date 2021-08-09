Лукашенко наказав до кінця року дати громадянство всім українцям, які живуть у Білорусі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Гонтар Володимир / УНІАН
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав до кінця року надати громадянство всім українцям, які переїхали до Білорусі.
Про це він заявив під час пресконференції з приводу річниці білоруських президентських виборів.
«До кінця року всі повинні отримати громадянство», — наголосив Лукашенко, додавши, що для цього необхідно розробити відповідний бюрократичний механізм.
«Виробіть схему, щоб ці люди могли написати заяву нам», – зазначив самопроголошений президент Білорусі.
При цьому, за його словами, відносини між Україною та Білоруссю зараз перебувають «у найнижчій точці».
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестували проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.