У Грузії повертають обовʼязкове носіння масок

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Через зростання кількості інфікованих коронавірусом Координаційна рада вирішила повернути у Грузії повсякденне та повсюдне носіння масок. З 10 серпня у відкритому та закритому просторах, де збираються більше ніж пʼять осіб, потрібно надягати маску.

Про це пише агентство Новини-Грузія.

Раніше влада заборонила проведення поминок, весіль і ювілеїв у приміщеннях громадського харчування. За порушення норм накладали штраф у розмірі 10 тисяч ларі (близько трьох тисяч доларів).

Крім того, з минулого року не працюють нічні клуби.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу в Грузії зафіксували 2 236 нових заражень та 44 летальних випадки. Згідно зі статистикою МОЗ, кожен десятий проведений тест на COVID-19 протягом останнього тижня дає позитивний результат.