В аеропорту «Бориспіль» відкрили центр вакцинації від коронавірусу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
У Міжнародному аеропорту «Бориспіль» з 9 серпня запрацював центр вакцинації від коронавірусу. Він розташовується у терміналі D.
Про це повідомляється на сторінці аеропорту у Facebook.
«Щепитися вакциною CoronoVac (Sinovac) та Pfizer можуть всі охочі громадяни України, а також особи, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, посвідчення біженця та особи, що потребують додаткового захисту. Вакцинація безкоштовна, без попереднього запису, у форматі живої черги», — зазначили в аеропорту.
Сам центр працюватиме щоденно з 9 ранку до 15 години. При собі для вакцинації потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.
- Вакцинація в Україні стартувала 24 лютого. Щеплення роблять препаратами Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.
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