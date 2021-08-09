У колонії бойовиків «ДНР» вбили трьох громадян України. Відомі імена двох

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У Кіровській виправній колонії № 33, яка перебуває під контролем бойовиків «ДНР», 6 серпня вбили трьох засуджених громадян України.

Про це Укрінформу повідомила радниця голови української делегації в Тристоронній контактній групі Гайде Різаєва.

«Всі вони були засудженими ще до початку війни і відбували покарання на непідконтрольній території. За що їх убили, з точністю сказати неможливо. Навіть якщо це був бунт всередині колонії і зʼясування особистих стосунків між засудженими, то цьому повинні були перешкодити», — сказала Різаєва.

Вона також назвала імена двох убитих — це дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, судимий за вбивство 18-річного хлопця, і Олександр Давидов, родичі якого вже звернулися з проханням посприяти у видачі тіла на підконтрольну територію.

Імʼя третього вбитого і інформацію про нього бойовики приховують. Його слід загубився в реанімації Донецька, де він помер.

На ситуацію відреагувала омбудсмен Людмила Денісова. За її словами, один з убитих звертався до неї із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну територію, але бойовики заблокували процес.

Вона вимагає від ТКГ втрутитися в ситуацію, а Червоний хрест просить направити в колонію делегацію. Денісова просить розблокування процесу переміщення засуджених шляхом переговорів у ТКГ.

«Наразі на переведення з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей чекають 450 громадян України, серед них 70 — довічників», — зазначила омбудсмен.