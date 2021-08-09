«Його підтримували спецслужби України». Лукашенко заперечив причетність до вбивства білоруського активіста Шишова
- Автор:
- Софія Телішевська
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські спецслужби повинні дати відповідь, хто вбив главу «Білоруського будинку в Україні» Віталія Шишова.
Про це Лукашенко заявив під час прямої лінії, відповідаючи на запитання української журналістки Діани Панченко.
«Хто він такий для мене і для Білорусі взагалі? Ну добре, я президент, я міг би його не знати, але я впевнений, що в цьому залі тільки 3—4 людини його і знали. Він для нас був просто ніхто. Ну який божевільний візьме в Білорусі й піде його там вішати, ну хіба розбірки там якісь. Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх же не перевішаєш. Це дурість», — сказав Лукашенко.
Лукашенко вимагає надати докази причетності до цієї справи білоруських спецслужб чи його самого.
«Він перебував в Україні. Його підтримували спецслужби України. Ви ж знаєте, чим вони займалися. Він був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся, і дайте нам відповіді: хто і як повісив громадянина Білорусі. Ми ж не нагнітали навколо цього ситуацію. Ні, а ваші високопосадовці одразу почали кивати на Білорусь», — додав він.
На думку Лукашенка, в Білорусі є з ким розібратися і без Шишова.
«Треба розбиратися, а якщо ви нам дорікнули: факти на стіл. Факти на стіл — коли там був Лукашенко, з якою мотузкою він туди приїхав, навіщо він його повісив? Факти на стіл, що ж ви мені закидаєте? Вбивцю знайшли! У нас вистачає і без Шишова, з ким треба розбиратися, але ми ні на кого поки що пальцем не показали», — сказав він.
- 3 серпня близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне вбивство.
- «Білоруський дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які змушені були залишити країну через режим Олександра Лукашенка. Шишов у ньому займався тим, що верифікував перебіжчиків із Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.