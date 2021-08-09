У Білорусі прибрали зі шкільної програми нобелівську лауреатку Алексієвич. Вона критикувала Лукашенка

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Зі шкільної програми в Білорусі прибрали твори нобелівської лауреатки Світлани Алексієвич, яка критикувала самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це пише Zerkalo.io.

Раніше твори Алексієвич були рекомендовані для учнів 11 класів, але тепер, як розповідають учителі, їх прибрали. Вони входили до програми з російської літератури.

Також дещо відредагували і творчість радянських дисидентів. Зі шкільної програми виключили твір Олександра Солженіцина «Один день Івана Денисовича». Його перенесли в розділ додаткової літератури. Також із переліку обов’язкових прибрали твори письменника Володимира Набокова.