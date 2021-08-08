Одного з підозрюваних у катуванні активістів Майдану Луценка та Вербицького знову посадили в СІЗО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Гонтар Володимир / УНІАН
Одного з підозрюваних у справі про катування активістів Майдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького знову посадили в СІЗО. Йдеться про Сергія Мисливого, він отримав нову підозру.
Про це у своєму Facebook написала журналістка Тетяна Безрук.
«Щойно Печерський суд Києва взяв обвинуваченого у справі викрадення Юрія Вербицького та Ігоря Луценка Сергія Мисливого під варту. Це нова підозра за ч. 3 ст. 27 — «організатор злочинного угрупування», — зазначила вона.
Обвинувачені у викраденні і тортурах у січні 2014 року активістів Революції гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького вийшли на свободу о 00:01 8 серпня. Суд не продовжив їм запобіжний захід, тому що судді були у відпустці. Один з двох підозрюваних — Іван Новотний — вийшов із СІЗО одразу ж після закінчення терміну дії запобіжного заходу. Другому підозрюваному — Сергію Мисливому — оголосили нову підозру, оскільки слідство отримало інформацію про те, що він може бути не тільки виконавцем, але й організатором злочину.
- 21 січня 2014 року Ігоря Луценка і Юрія Вербицького викрали невідомі з території Олександрівської лікарні та вивезли за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
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