Помер художник Олександр Ройтбурд
- Автори:
- Олег Панфілович, Євген Спірін
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Марків Михайло / POOL / УНІАН
На 60-му році життя помер український художник, очільник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердили в самому музеї.
Ройтбурд народився у 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років.
Пізніше музей на своїй сторінці теж підтвердив смерть Ройтбурда. «Прощання, попередньо, відбудеться 11—12 серпня. Як тільки будуть відомі деталі, ми повідомимо про них додатково», — йдеться в повідомленні.
- Ройтбурда одразу ж звинуватили в тому, що він порнограф, малює картини фекаліями і ненавидить Одесу. 4 вересня 2019 року Одеська обласна рада звільнила художника з посади директора музею. А вже 7 вересня в Одесі городяни пікетували будівлю облдержадміністрації з вимогою повернути Ройтбурда на посаду. Міністерство культури теж вважало, що Ройтбурда звільнили безпідставно.
- 10 лютого 2020 року Приморський районний суд Одеси скасував рішення облради про звільнення художника, і Ройтбурд залишився директором музею. Але згодом апеляційний суд скасував це рішення.
- 18 грудня 2020 року Одеська облрада все-таки поновила Ройтбурда на посаді керівника музею.