Мер Мінська зажадав прибрати з «кращих полиць» товари з України, Польщі та Литви
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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БелТА
Мер Мінська Володимир Кухарев зажадав від торгових мереж прибрати з «кращих полиць» товари з країн, які ввели санкції проти Білорусі: України, Литва та Польщі.
Про це він заявив під час засідання президіуму, цитує «Беларусь сегодня».
«Ряд країн ввели проти нас санкції — Україна, Литва, Польща, — а їх товари (цукерки, здоба, чаї, печиво) стоять у магазинах на кращих полицях! При цьому вітчизняні треба ще й пошукати», — заявив Кухарев.
У звʼязку з цим влада «жорстко поставили перед торговими мережами питання», і якщо ситуація не зміниться, «будуть вжиті заходи». При цьому, на думку мера, «таке рішення варто приймати на рівні всієї країни».
- У липні Лукашенко доручив силовикам перекрити кордон з Україною через «потік зброї». У Державній прикордонній службі України підтвердили, що Білорусь змінила умови в’їзду до країни та закрила кордони. В’їхати у країну зможуть лише іноземці з дипломатичними паспортами та службовими пропусками; члени екіпажів; іноземці, які є близькими родичами або членами подружжя громадян Білорусі або тих, хто має дозвіл на проживання; іноземці, які їдуть навчатися до Білорусі.