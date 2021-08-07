Мер Мінська зажадав прибрати з «кращих полиць» товари з України, Польщі та Литви

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БелТА

Мер Мінська Володимир Кухарев зажадав від торгових мереж прибрати з «кращих полиць» товари з країн, які ввели санкції проти Білорусі: України, Литва та Польщі.

Про це він заявив під час засідання президіуму, цитує «Беларусь сегодня».

«Ряд країн ввели проти нас санкції — Україна, Литва, Польща, — а їх товари (цукерки, здоба, чаї, печиво) стоять у магазинах на кращих полицях! При цьому вітчизняні треба ще й пошукати», — заявив Кухарев.

У звʼязку з цим влада «жорстко поставили перед торговими мережами питання», і якщо ситуація не зміниться, «будуть вжиті заходи». При цьому, на думку мера, «таке рішення варто приймати на рівні всієї країни».