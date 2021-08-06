В аеропорту «Київ» відкрили центр вакцинації від коронавірусу

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Kyiv Sikorsky Airport / Facebook

У міжнародному аеропорту «Київ» відкривається центр вакцинації від коронавірусу. Там зможуть щепитися люди, які прилітають або вилітають з аеропорту.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

«Українці, які вилітають чи прибувають через міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) та не щеплені жодною дозою вакцини проти COVID-19, можуть вакцинуватись в терміналі А та відразу отримати довідку 063-о», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що щеплюватимуть в аеропорту китайською вакциною CoronaVac. З 6 по 8 серпня вакцинуватимуть з 17 до 22 години у порядку живої черги.