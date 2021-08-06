В аэропорту «Киев» открыли центр вакцинации от коронавируса

В международном аэропорту «Киев» открывается центр вакцинации от коронавируса. Там смогут привиться люди, которые прилетают или вылетают из аэропорта.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
«Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт «Киев» (Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины против COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-о», — говорится в сообщении.
Там отметили, что прививать в аэропорту будут китайской вакциной CoronaVac. С 6 по 8 августа вакцинировать будут с 17 до 22 часов в порядке живой очереди.
- Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Так, в Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
- Минздрав открыл в Украине более 300 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы.