В аэропорту «Киев» открыли центр вакцинации от коронавируса

В международном аэропорту «Киев» открывается центр вакцинации от коронавируса. Там смогут привиться люди, которые прилетают или вылетают из аэропорта.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

«Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт «Киев» (Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины против COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-о», — говорится в сообщении.

Там отметили, что прививать в аэропорту будут китайской вакциной CoronaVac. С 6 по 8 августа вакцинировать будут с 17 до 22 часов в порядке живой очереди.